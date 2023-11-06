НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Депортували українців з Криму: Україна судитиме ще двох кримських "суддів" за воєнний злочин
КРИМПРОКУРАТУРАОкупаційні судиОКУПАЦІЯТОП РЕГІОНІВРегіони

Депортували українців з Криму: Україна судитиме ще двох кримських "суддів" за воєнний злочин

Оновлено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Депортували українців з Криму: Україна судитиме ще двох кримських &quot;суддів&quot; за воєнний злочин
Суд. Ілюстративне фото: mopon.kr.ua

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя направила до суду обвинувальні акти щодо двох "суддів" з Криму, які ухвалили рішення про видворення українців з окупованого півострова.

Читайте цей матеріал кримськотатарською

Про це повідомила прокуратура автономії у Telegram.

UPD: У відомстві не вказали імена обвинувачених, але джерела Суспільного Крим підтвердили, що йдеться про Венеру Ісроілову та Ірину Захарову.

Після окупації вони почали працювати в окупаційних Євпаторійському та Армянськом міських судах та брали безпосередню участь у реалізації злочинної політики держави-окупанта, яка спрямована на зміну демографічного складу населення Кримського півострова.

Як зауважили у прокуратурі АРК, обвинувачені знали, що з початку окупації Криму українські громадяни, що живуть на півострові, мають статус осіб, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Але вони порушили це право, все одно ухваливши рішення про депортацію.

"Незаконні дії були мотивовані нібито відсутністю дозвільних документів та недотриманням "правил перебування на території Російської Федерації". Однак жодні додаткові дозволи окупаційної адміністрації РФ в Криму для проживання громадян України на тимчасово окупованій території півострова за національним законодавством не передбачені", — йдеться у повідомленні.

Дії "суддів" кваліфіковано як воєнний злочин за частиною 1 статті 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Це також порушує вимоги статті 49 Конвенції про захист цивільного населення 1949 року. Вона забороняє, які б мотиви не були, примусово здійснювати індивідуальне або масове переселення чи депортацію людей з окупованої території.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram, Viber та у Facebook

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Запуск далекобійної ракети ATACMS
США передали Україні ATACMS. Як вони працюють, що можуть вразити та чи є у РФ чим їх збивати
Дізнайтесь більше
ЗСУ вразили російський корабель &quot;Аскольд&quot; прямим попаданням у ракетні пускові установки — Defence Express
ЗСУ вразили російський корабель "Аскольд" прямим попаданням у ракетні пускові установки — Defence Express
Відновити &quot;голову&quot; &quot;Аскольда&quot; буде більш високовартісним проєктом, ніж збудувати новий корабель — Гуменюк
Відновити "голову" "Аскольда" буде більш високовартісним проєктом, ніж збудувати новий корабель — Гуменюк
&quot;Суд&quot; Криму не задовольнив позов адвокатів політв'язня Абдулганієва щодо переведення до колонії
"Суд" Криму не задовольнив позов адвокатів політв'язня Абдулганієва щодо переведення до колонії
Воював на боці РФ: жителя Криму засудили до 12 років ув'язнення за держзраду
Воював на боці РФ: жителя Криму засудили до 12 років ув'язнення за держзраду
На початок