Прокуратура АР Крим та м. Севастополя направила до суду обвинувальні акти щодо двох "суддів" з Криму, які ухвалили рішення про видворення українців з окупованого півострова.

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Про це повідомила прокуратура автономії у Telegram.

UPD: У відомстві не вказали імена обвинувачених, але джерела Суспільного Крим підтвердили, що йдеться про Венеру Ісроілову та Ірину Захарову.

Після окупації вони почали працювати в окупаційних Євпаторійському та Армянськом міських судах та брали безпосередню участь у реалізації злочинної політики держави-окупанта, яка спрямована на зміну демографічного складу населення Кримського півострова.

Як зауважили у прокуратурі АРК, обвинувачені знали, що з початку окупації Криму українські громадяни, що живуть на півострові, мають статус осіб, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Але вони порушили це право, все одно ухваливши рішення про депортацію.

"Незаконні дії були мотивовані нібито відсутністю дозвільних документів та недотриманням "правил перебування на території Російської Федерації". Однак жодні додаткові дозволи окупаційної адміністрації РФ в Криму для проживання громадян України на тимчасово окупованій території півострова за національним законодавством не передбачені", — йдеться у повідомленні.

Дії "суддів" кваліфіковано як воєнний злочин за частиною 1 статті 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Це також порушує вимоги статті 49 Конвенції про захист цивільного населення 1949 року. Вона забороняє, які б мотиви не були, примусово здійснювати індивідуальне або масове переселення чи депортацію людей з окупованої території.

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