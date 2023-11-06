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Перебував у відпустці. Поліцейські з'ясовують обставини смерті військовослужбовця у Франківську
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Перебував у відпустці. Поліцейські з'ясовують обставини смерті військовослужбовця у Франківську

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Перебував у відпустці. Поліцейські з'ясовують обставини смерті військовослужбовця у Франківську
Суспільне Івано-Франківськ

Поліцейські з'ясовують обставини смерті військовослужбовця, який перебував у відпустці в Івано-Франківську.

Про це у коментарі Суспільному розповів керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків.

З його слів, на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Івана-Павла II в Івано-Франківську лежить невідомий чоловік без свідомості. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та швидка допомога.

Згодом поліцейські з'ясували, що він — військовий.

"Медики впродовж години реанімували 27-річного чоловіка, утім врятувати його не вдалося. Військовослужбовець помер на місці", — розповів Андрій Яцків.

Речник поліції каже: поліцейські оглянули місце події, опитали родичів воїна, а також свідків події, які повідомили, що чоловік прямував до будинку, але раптово впав.

Досудове розслідування триває. Наразі слідчі призначили судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті.

"Попередньо, згідно з судово-медичним розтином, причиною смерті військовослужбовця є гостра коронарна недостатність, раптова серцева смерть", — говорить Андрій Яцків.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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