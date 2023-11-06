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Незаконне виробництво: у тернополянина вилучили 300 літрів алкоголю і цигарки
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Незаконне виробництво: у тернополянина вилучили 300 літрів алкоголю і цигарки

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Незаконне виробництво: у тернополянина вилучили 300 літрів алкоголю і цигарки
Фото: Нацполіція Тернопільщини

Правоохоронці затримали тернополянина, який організував незаконне виробництво підакцизних товарів. У нього вилучили понад триста літрів спиртової та коньячної сумішей а також 900 пачок цигарок.

Речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета розповів, що чоловік зробив підпільний цех на території Байковецької громади.

"Тернополянин виготовляв алкогольні напої в орендованому гаражному приміщенні. У бочках ємністю 200 літрів, змішував спирт та воду і видавав це за горілку та коньяк відомих брендів, які продавав. Під час обшуку поліцейські вилучили незаконну продукцію і передали її на експертизу".

Підпільний цех з виробництва алкоголю
Підпільний цех з виробництва алкоголю. Фото: Нацполіція Тернопільщини

Сергій Крета каже, інформацію про цю подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 3 частиною 204 статті Кримінального кодексу. Це незаконне виготовлення і продаж підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.

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