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Загибель військових 128-ї бригади та мирних жителів внаслідок удару РФ: розпочато розслідування дій військовопосадовців
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Загибель військових 128-ї бригади та мирних жителів внаслідок удару РФ: розпочато розслідування дій військовопосадовців

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Загибель військових 128-ї бригади та мирних жителів внаслідок удару РФ
Ілюстративне. Суспільне Хмельницький

За фактом загибелі військових та мирних жителів внаслідок ракетного удару РФ по населеному пункту в Запорізькій області відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби).

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомили в пресслужбі ДБР.

Також у ДБР зазначили, що розслідують обставини події:

" Працівники ДБР зареєстрували кримінальне провадження. Ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня "Ракетних військ і артилерії" поблизу лінії фронту. Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії",— йдеться в повідомленні.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. Суспільне звернулося до відомства за коментарем.

Головний спеціаліст з інформаційної політики Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Сергій Дівєєв зазначив:

"За фактом недбалого ставлення військових службових осіб, що виявилось у недотриманні заходів безпеки під час масового збору військовослужбовців, зареєстроване кримінальне провадження (ч.4 ст.425 Кримінального кодексу України). Слідство триває".

Що відомо про ракетний удар по населеному пункту в Запорізькій області:

3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових, яких зібрали та вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Є загиблі та поранені серед військових та цивільних.

Міністр оборони України Рустем Умєров доручив провести повну перевірку. Президент України Володимир Зеленський 5 листопада у вечірньому зверненні прокоментував ракетний удар по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді на Запорізькому напрямку та повідомив, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Закарпатська 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада підтвердила загибель 19 військових.

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