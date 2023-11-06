На Львівщині у росіянина конфіскували чотири земельні ділянки

На Львівщині за рішенням суду в громадянина РФ конфіскували земельні ділянки, які він отримав у спадок. Чоловік здавав землю в оренду та заробляв на цьому гроші.

Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, йдеться про чотири земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які розташовані в селі у Дрогобицькій громаді. Їх загальна площа — 2 га. Ринкова вартість наділів становить 4,4 млн грн. Цю землю росіянин отримав у спадок.

"Проігнорувавши вимоги земельного законодавства України, упродовж року громадянин РФ не здійснив відчуження землі. В подальшому він передав їх в оренду місцевому підприємству, за що отримував орендну плату", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом Дрогобицька окружна прокуратура звернулася до суду. Суддя задовольнив позов про конфіскацію у громадянина РФ земельних ділянок на користь України.

Загалом впродовж року, за даними СБУ, на Львівщині конфіскували 15 земельних ділянок, які перебували у власності громадян РФ. Їх вартість — майже 25 млн грн.