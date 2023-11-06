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Присипало піском: на Вінниччині загинув чоловік
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Присипало піском: на Вінниччині загинув чоловік

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Присипало піском: на Вінниччині загинув чоловік
Фото: ДСНС

На Вінниччині під завалами піску загинув 33-річний чоловік. Його тіло діставали рятувальники. Інцидент стався у селі Строїнці Тиврівської громади.

Зсув ґрунту стався, коли чоловік набирав пісок, повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Вінницькій області.

"Близько 17:00 у Вінницькому районі рятувальники дістали з-під завалу кар’єра 33-річного чоловіка без ознак життя. Як виявилося, коли чоловік набирав пісок, стався зсув ґрунту”, — йдеться у повідомленні.

Усі причини загибелі чоловіка наразі встановлюють правоохоронці. Результати розслідування будуть відомі згодом.

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