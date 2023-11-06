Поліцейські офіцери Новомосковської громади, що на Дніпропетровщині, Володимир Гужва та Ігор Волобуєв евакуювали з села Нью-Йорк на Донеччині жінку з двома синами, найменшому з яких — два роки.

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.

За повідомленням, родина довгий час жила на прифронтовій території. Нещодавно ракета РФ влучила у сусідній з їхнім будинок і знищила будівлю вщент. Жінка ухвалила рішення переїхати з дітьми на безпечну територію. Вона дізналася про гуманітарні рейси, які здійснюють поліцейські Дніпропетровщини, і звернулася по допомогу.

Поліцейські обговорили деталі виїзду та забрали родину із зони обстрілів. Жінка з синами вирішили залишитися та влаштувати своє життя на Дніпропетровщині.

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