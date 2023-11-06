Сьогодні, 6 листопада, у Старокостянтинівській громаді, що на Хмельниччині відбулася акція "Гроші на ЗСУ". Активісти зібралися під стінами міськради з вимогою спрямувати гроші з міського бюджету на допомогу Збройним силам України.

Про це Суспільне повідомив депутат Старокостянтинівської міської ради Сергій Жмурко.

За його словами, така акція відбувається вдруге у громаді.

"У суботу відбулася вперше ця акція, коли її оголосили і у інших містах. Сьогодні ж люди мали на руках проект-звернення, зібрали підписи і віддали його в апарат міської ради аби міський голова відреагував. У документі активісти попросили припинити виділення коштів на ремонти, бруківку, зменшити апарат міської ради та премії працівникам", — розповів Сергій Жмурко.

Окрім того, учасники акції виступили з вимогою провести позачергову сесію міської ради й виділити більше коштів на потреби фронту, додав депутат. Із влади на мітинг до людей вийшли заступники міського голови, сам же очільник громади Микола Мельничук, зі слів Жмурка — перебуває на лікарняному.

Звернення від учасників акції "Гроші на ЗСУ" до голови Старокостянтинівської міської ради та депутатів, 6 дистопада 2023. Фото: Сергій Жмурко. Фотоскрін: Сергій Жмурко

"Ми максимально маємо забезпечити наших захисників, та бруківка нікому не потрібна. Не дивлячись на те, що міська рада надає суттєву допомогу фронту, необхідно звернути увагу на потреби наших хлопців. Бо 80% жителів громади перебувають на передовій", — додав депутат.

Усього на мітинг зібралося понад п'ятдесят жителів громади. Наступну акцію "Гроші на ЗСУ" у Старокстянтинові планують провести 10 листопада.

Що відомо про акцію "Гроші на ЗСУ"

Близько 70 хмельничан зібралось 4 листопада під стінами Хмельницької міської ради на акцію "Гроші на ЗСУ". Під час неї учасники акції вимагали, аби влада не була марнотратною, а зосередила витрати на допомогу ЗСУ. З міської ради до учасників ніхто не вийшов. Після мітингу учасники пройшлися з плакатами вулицею Героїв Маріуполя. Такі мітинги планують влаштовувати і надалі.

У суботу така акція відбулася і в інших містах України.

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