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Катували цивільних. Миколаївські слідчі повідомили про підозру двом російським військовим
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Катували цивільних. Миколаївські слідчі повідомили про підозру двом російським військовим

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Катували цивільних. Миколаївські слідчі повідомили про підозру двом російським військовим
Підозрювані російські військові. Фото: Національна поліція

Миколаївські слідчі повідомили про підозру двом військовим 126-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ, що дислокується в Сімферопольському районі Криму. За інформацією правоохоронців, підозрювані катували сімох місцевих жителів під час окупації одного із селищ Шевченківської громади.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Миколаївські правоохоронці ідентифікували 22-х та 41-річного військових армії РФ. Підозрювані та інші, станом на 6 листопада невстановлені російські військові, застосовували до семи місцевих жителів фізичне та психологічне насильство.

"У ході слідства правоохоронці встановили, що злочини вчинялися у липні 2022 року у одному із селищ Шевченківської громади Миколаївського району, яке тоді було тимчасово окупованим. Російські війська катували місцевих жителів з метою отримання відомостей про осіб, які чинили опір окупантам", — повідомили в Нацполіції.

Двом військовим слідчі заочно оголосили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни. Санкції статейЧастина 2 статті 28, частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України передбачає до 12 років ув’язнення.

"Слідчі готують матеріали для оголошення підозрюваних у міжнародний розшук та для застосування процедури спеціального досудового розслідування, які дозволять суду ухвалити вирок за відсутності обвинуваченого", — зазначили правоохоронці.

Станом на 6 листопада триває досудове розслідування.

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