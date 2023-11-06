У Національному університеті "Львівська політехніка" 22 студенти навчаються за освітньо-професійною програмою "технології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення".

Як розповіла Суспільному доцентка кафедри хімічної технології переробки нафти та газу Інституту хімії та хімічних технологій НУ "Львівська політехніка" Наталія Семенюк, охочих здобувати фах протезиста та ортодезиста цього року серед абітурієнтів було багато. Так з-поміж 48 тих, хто подав заяви, обрали вісьмох. Ще 14 студентів вивчатимуть цей фах на магістерському рівні.

"Студенти одержать знання сучасних технологій протезування та реабілітації, дізнаються про розробку, виробництво та практичну реалізацію виробів медичного призначення на належному науково-методичному рівні і відповідно до сучасних умов", — каже Наталія Семенюк.

За словами науковиці, цей фах можна здобути і в університетах країн Європейського союзу та Великобританії. В Україні відповідних фахівців готують у Харківському національному університеті радіоелектроніки, де студенти здобувають освіту зі спеціальності "біомедична інженерія" за освітньою програмою "Ортопедичні технології та інженерія". А також на кафедрі біобезпеки і здоров'я людини факультету біомедичної інженерії Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

"Українські заклади вищої освіти в областях на Заході України не приділяли достатньої уваги підготовці фахівців з протезування, хоча тільки у 2023 році у Львові розпочали роботу три спеціалізовані підприємства, які оснащені сучасним обладнанням і матеріалами. Відсутність на даний час потрібної кількості фахівців високої кваліфікації з протезування і ортезування зумовило впровадження програми в навчальний процес Національного університету "Львівська політехніка", — говорить Наталія Семенюк.

За словами доктора хімічних наук, професора кафедри хімічної технології переробки нафти та газу Інституту хімії та хімічних технологій Львівської політехніки Михайла Братичака, курс для бакалаврату складається з загальноосвітніх і професійних дисциплін. Зокрема, таких як: біомехатроніка, конструювання і проектування виробів біомедичного призначення та оснащення для їх формування; моделювання біомедичних систем; технологічні властивості та якість матеріалів ортопедичного призначення тощо. Навчання триває чотири роки.

Навчання на магістерському рівні складається з циклу професійної підготовки (біомеханіка людини; дослідження і моделювання протезно-ортезних систем; технологія протезування і ортезування кінцівок та ін.) Навчання триває 1,5-2 роки.