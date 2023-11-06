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Вибухівку не виявили: на Бориспільщині "мінували" школу
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Вибухівку не виявили: на Бориспільщині "мінували" школу

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Вибухівку не виявили: на Бориспільщині &quot;мінували&quot; школу
Школа, яку "мінували". Фото: Поліція Київщини/Telegram

Сьогодні, 6 листопада, до поліції надійшло анонімне повідомлення про можливу небезпеку в одному із навчальних закладів на Бориспільщині. Правоохоронці провели обшуки, вибухівку не знайшли.

Про це повідомила Суспільному спеціаліст відділу комунікацій поліції Київщини Яна Єрмоленко.

"О 9.01 ранку до поліції надійшло повідомлення від секретаря школи, про те, що вона отримала листа на електронну пошту про замінування",— каже Єрмоленко.

За її словами, на місце події виїжджли вибухотехніки, кінологи, група реагування патрульної поліції і слідчо-оперативна група.

Станом на 11 годину перевірку завершили, жодних вибухових матеріалів не виявили, підсумували у поліції.

Що відомо про повідомлення про мінування у Києві та області

Від початку цього навчального року в Києві та області прокотилася хвиля повідомлень про замінування освітніх закладів. 1 вересня до столичної поліції надходила інформація щодо замінування усіх середніх шкіл, розташованих у місті. Після перевірки вибухівку не знайшли.

4 вересня поліцію повідомили про замінування усіх торгово-розважальних центрів Києва. Окрім того, вночі поліція отримала повідомлення щодо замінування всіх вокзалів столиці та деяких медичних закладів. Усі повідомлення виявилася неправдивими.

5 жовтня після отримання анонімного листа поліцейські перевіряли інформацію щодо можливого замінування закладів освіти Київської області.

У жовтні на Київщині навчальний процес в освітніх закладах було зірвано через повідомлення про можливі замінування. Дітей і персонал шкіл евакуйовували.

У липні в Києві поліція отримала повідомлення про замінування лікарні швидкої медичної допомоги у Деснянському районі. Також затримали чоловіка, який "замінував" Центральний залізничний вокзал.

Перед судом постане киянин, якого обвинувачують у двох епізодах завідомо неправдивих повідомлень про підготовку вибуху в Офісі Президента. Свої дії обвинувачений пояснив невдоволенням через відключення електроенергії.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що переважна частина неправдивих повідомлень про "мінування" шкіл і дитсадків у Києві та в інших регіонах надходили з ОРДЛО та Криму, тимчасово окупованих Російською Федерацією.

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