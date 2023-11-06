Слідчі передали до суду справи п'ятьох рятувальників ДСНС з Лиманської громади, яких підозрюють у добровільній співпраці з росіянами, під час окупації Лимана у 2022 році.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"ДБР завершено досудове розслідування відносно п’ятьох рятувальників з Лиману, які влаштувалися на "службу" до окупантів під час тимчасової окупації міста. Колаборанти працювали на загарбників кілька місяців, поки українські війська не звільнили місто", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що після деокупації Лимана працівники ДБР знайшли документи та виписки "МЧС ДНР".

Рятувальники, яких підозрюють у зраді, наразі знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

У ДБР додали, що відомо про 15 співробітниках ДСНС з Лиманської громади, яких підозрюють у співпраці з окупантами. Двоє з них отримали реальні вироки, інші мають підозри.

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