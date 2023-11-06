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Їхав без світловідбивачів і посеред смуги: на Чернігівщині у ДТП загинув велосипедист
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Їхав без світловідбивачів і посеред смуги: на Чернігівщині у ДТП загинув велосипедист

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Їхав без світловідбивачів і посеред смуги: на Чернігівщині у ДТП загинув велосипедист
ФОТО: поліція Чернігівської області

5 листопада близько 17:10 на трасі Кіпті-Глухів-Бачівськ сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 51-річний велосипедист.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля DAEWOO Nexia наїхав на велосипедиста, який їхав у попутному напрямку посередині смуги без світлоповертаючих елементів.

Смертельна ДТП на Чернігівщині: загинув велосипедист, який їхав без світлоповертаючих елементів
У ДТП загинув велосипедист. ФОТО: поліція Чернігівської області

В результаті ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Смертельна ДТП на Чернігівщині: загинув велосипедист, який їхав без світлоповертаючих елементів
Автомобіль DAEWOO Nexia. ФОТО: поліція Чернігівської області

За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Нині триває досудове розслідування.

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