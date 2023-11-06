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У Львові відновлять подачу опалення до будинків
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У Львові відновлять подачу опалення до будинків

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У Львові відновлять подачу опалення до будинків
Фото Романа Балука, ілюстративне

Від сьогодні, 6 листопада, тепловики почнуть відновлювати подачу опалення до будинків у Львові. Таке рішення ухвалили через численні звернення мешканців.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, наразі тепло подають до 103 бюджетних установ — закладів освіти і медицини.

“З огляду на пониження температури вночі та багато звернень на Гарячу лінію, від сьогодні наші теплопостачальні підприємства розпочнуть відновлювати подачу опалення до усіх категорій споживачів", — каже Ірина Маруняк.

За словами посадовиці, мешканці можуть самостійно регулювати подачу тепла в будинки.

"Якщо жителі вважають, що опалювати ще не потрібно, то можуть просто закрити засувку на вході у будинок і не брати тепло. Часткове перекриття засувки не дозволяється”, — додає заступниця мера Львова з питань ЖКГ.

Опалювальний сезон у Львові стартував 16 жовтня. Втім, через потепління через чотири дні подачу тепла призупинили.

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