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У чотирьох ДТП на Івано-Франківщині одна людина загинула, четверо — травмувалися
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У чотирьох ДТП на Івано-Франківщині одна людина загинула, четверо — травмувалися

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У чотирьох ДТП на Івано-Франківщині одна людина загинула, четверо — травмувалися
Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

Упродовж 5 листопада 2023 на Івано-Франківщині в дорожньо-транспортних пригодах загинула одна людина, четверо — травмувалися. Аварії сталися на території Івано-Франківського, Коломийського та Надвірнянського районів. У всіх випадках — водії тверезі.

Про це інформують на Facebook-сторінці поліції в області.

Смертельне ДТП у Богородчанській селищній громаді

ДТП з летальним наслідком трапилася між селами Горохолино та Старуня Богородчанської громади. 32-річна водійка авто Volkswagen Caddy, жителька Чернівецької області, зіткнулася з мопедом Honda, яким кермував 53-річний місцевий житель.

Від отриманих травм водій мопеда помер у лікарні.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Аварія в Коломийському районі

В селі Лісна Слобідка 29-річний місцевий житель на мотоциклі зіткнувся з припаркованим на узбіччі автопоїздом. Травмованого мотоцикліста госпіталізували.

ДТП в Хлібичині

У селі Хлібичин Заболотівської громади 24-річний місцевий водій ВАЗ 2105 при виїзді з другорядної дороги на головну зіткнувся зі скутером. Ним кермував 14-річний житель села.

Водія скутера та його 19-річну пасажирку із травмами доправили до лікарні.

Аварія в Микуличині

У Микуличині Яремчанської громади 50-річний водій автомобіля Mercedes Sprinter, житель Хмельницької області, на пішохідному переході наїхав на 45-річного львів'янина.

Чоловіка з травмами доставили до лікарні.

За фактом цієї автопригоди поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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