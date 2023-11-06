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На Чернігівщині чоловік ошукав 86-річну жінку на близько 70 тисяч гривень
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На Чернігівщині чоловік ошукав 86-річну жінку на близько 70 тисяч гривень

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На Чернігівщині чоловік ошукав 86-річну жінку на близько 70 тисяч гривень
ФОТО: поліція Чернігівської області

На Чернігівщині поліція затримала 25-річного чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві "ваш родич у біді". Він представився лікарем і ошукав 86-річну пенсіонерку на близько 70 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на Facebook.

"До поліції звернулась прилучанка, яка заявила, що віддала невідомому 40 тисяч гривень та 750 доларів (офіційний курс гривні до долара США на 6.11.2023 року НБУ становить 36,17. 750 доларів складає 27 127,5 гривень, — ред.) нібито на лікування дочки. Перед цим жінці телефонували з невідомого номера і сказали, що її дочка потрапила в ДТП. На операцію терміново необхідні кошти", — йдеться у повідомленні.

Жінка погодилася допомогти й назвала свою адресу, за якою "лікар" може забрати гроші. Після чого до неї прийшов незнайомий чоловік, якому вона віддала всі свої заощадження.

Поліцейські по "гарячих слідах" затримали підозрюваного чоловіка, який тікав в напрямку Чернігова. У нього вилучили частину грошей.

Вилучені поліцією гроші. На Чернігівщині чоловік ошукав 86-річну жінку на близько 70 тисяч гривень
Вилучені поліцією гроші. ФОТО: поліція Чернігівської області

Поліція повідомила чоловіку про підозру у злочині.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Досудове розслідування триває.

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