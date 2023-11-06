НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Помер скульптор Микола Сівак, автор кількох пам'ятників Рівного і фігур муз на органному залі
СкульптураРегіони

Помер скульптор Микола Сівак, автор кількох пам'ятників Рівного і фігур муз на органному залі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Померо Микола Сівак
Фото: Facebook Галина Данильчук

Помер скульптор, кераміст, живописець, член Нацспілки художників України Микола Сівак. Він — автор пам'ятників першій вчительці та Георгію Косміаді, скульптур на фасаді органного залу у Рівному та погруддя Тарасу Бульбі-Боровцю в Березному. Миколі Сіваку було 70 років.

Про його смерть повідомила у Facebook 6 листопада рівнезнавиця Галина Данильчук:

"Поляк з українським серцем, митець, який створював глибокі філософські образи, вчитель молодих і талановитих, які рушили дорогою мистецтва, неймовірно щирий у спілкуванні з усіма, хто переступав його поріг. Він був справжній. До останньої миті свого життя натхненно працював над створенням скульптур і полотен. Попри важку хворобу він не скиглив, не жалівся, не втрачав віри".

У Довіднику членів Національної спілки художників України зазначено, що Микола Сівак народився 22 травня 1953 року в Хмельницькому, закінчив Вижницьке державне училище прикладного та декоративного мистецтва та Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва.

З 1994 року – скульптор Художньо-виробничого комбінату в Рівному.

Перша персональна виставка Миколи Сівака відбулася у Львові в 1996 році. Його твори також експонували у Хмельницькому, Чернівцях, Рівному, Вижниці, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську. Його роботи зберігаються в приватних колекціях Італії, Франції, Польщі, Канади, Австралії. У 2017 році — лавреат міської мистецької премії імені Георгія Косміаді.

Помер скульптор Микола Сівак, автор кількох пам'ятників Рівного і фігур муз на органному залі
Пам'ятник Тарасу Бульбі-Боровцю у Березному на Рівненщині. Фото: Суспільне Рівне

Микола Сівак — автор пам’ятників Олесю Берднику у Трипіллі Київської області, пам’ятного знака "2000-ліття Різдва Христового" в Луцьку, Бульбі-Боровцю у Березному, воїнам-афганцям, першій вчительці, Георгію Косміаді у Рівному.

У 2018 році у виставковій залі спілки художників у Рівному організували персональну виставку до 65-річчя Миколи Сівака. Вона вмістила пластичний живопис, бронзову скульптуру й кераміку.

Сюжет Суспільного про виставку джо 65-річчя Миколи Сівака.

Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Відреставровану скульптуру Скорботного Ісуса з каплиці Боїмів представлять на виставці у Львові
Відреставровану скульптуру Скорботного Ісуса з каплиці Боїмів представлять на виставці у Львові
В Ужгороді відкрили мініскульптурку на честь загиблого на війні екскурсовода Тараса Гайдука
В Ужгороді відкрили мініскульптурку на честь загиблого на війні екскурсовода Тараса Гайдука
Артоб'єкт у вигляді навушників AirPods на Волині планують зареєструвати в Книзі рекордів
Артоб'єкт у вигляді навушників AirPods на Волині планують зареєструвати в Книзі рекордів
У Львові завершується &quot;Тиждень скульптури&quot;: у скансені представили інсталяцію &quot;Рани&quot;
У Львові завершується "Тиждень скульптури": у скансені представили інсталяцію "Рани"
На початок