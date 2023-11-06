Помер скульптор, кераміст, живописець, член Нацспілки художників України Микола Сівак. Він — автор пам'ятників першій вчительці та Георгію Косміаді, скульптур на фасаді органного залу у Рівному та погруддя Тарасу Бульбі-Боровцю в Березному. Миколі Сіваку було 70 років.

Про його смерть повідомила у Facebook 6 листопада рівнезнавиця Галина Данильчук:

"Поляк з українським серцем, митець, який створював глибокі філософські образи, вчитель молодих і талановитих, які рушили дорогою мистецтва, неймовірно щирий у спілкуванні з усіма, хто переступав його поріг. Він був справжній. До останньої миті свого життя натхненно працював над створенням скульптур і полотен. Попри важку хворобу він не скиглив, не жалівся, не втрачав віри".

У Довіднику членів Національної спілки художників України зазначено, що Микола Сівак народився 22 травня 1953 року в Хмельницькому, закінчив Вижницьке державне училище прикладного та декоративного мистецтва та Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва.

З 1994 року – скульптор Художньо-виробничого комбінату в Рівному.

Перша персональна виставка Миколи Сівака відбулася у Львові в 1996 році. Його твори також експонували у Хмельницькому, Чернівцях, Рівному, Вижниці, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську. Його роботи зберігаються в приватних колекціях Італії, Франції, Польщі, Канади, Австралії. У 2017 році — лавреат міської мистецької премії імені Георгія Косміаді.

Пам'ятник Тарасу Бульбі-Боровцю у Березному на Рівненщині. Фото: Суспільне Рівне

Микола Сівак — автор пам’ятників Олесю Берднику у Трипіллі Київської області, пам’ятного знака "2000-ліття Різдва Христового" в Луцьку, Бульбі-Боровцю у Березному, воїнам-афганцям, першій вчительці, Георгію Косміаді у Рівному.

У 2018 році у виставковій залі спілки художників у Рівному організували персональну виставку до 65-річчя Миколи Сівака. Вона вмістила пластичний живопис, бронзову скульптуру й кераміку.

Сюжет Суспільного про виставку джо 65-річчя Миколи Сівака.

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