У неділю ввечері, 5 листопада, у Курманському районі (колишній Первомайський та Красногвардійський райони) тимчасово окупованого Криму мікроавтобус із 15 пасажирами перекинувся після зіткнення з легковиком на трасі. У ДТП постраждали три пасажири: дві дитини та жінка.

Про це повідомила окупаційна прокуратура Криму у Telegram.

"За попередньою інформацією, 5 листопада 2023 року автомобіль "Фольксваген", рухаючись у районі селища Первомайське, не поступився дорогою мікроавтобусу, що рухався за маршрутом "Сімферополь-Армянськ", скоївши з ним зіткнення", — йдеться у повідомленні.

У "прокуратурі" також попередили, що контролюють встановлення обставин ДТП з мікроавтобусом.

У Криму перекинувся мікроавтобус з 15 пасажирами, є постраждалі. Фото: t.me/proc_crimea

У свою чергу, окупаційне МВС Криму зазначило у Telegram, що унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася близько 22:00, постраждали дві дитини 4 і 12 років та 35-річна жінка.

Як уточнили у Telegram-каналі "ЧП Крым", за попередньою інформацією, двох дівчаток госпіталізували зі струсом головного мозку, саднами та забоями, але загрози життю немає. Жінка отримала перелом руки.

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