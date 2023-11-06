На Житомирщині пасажирський потяг збив 78-річну жінку

Вночі шостого листопада в Андрушівській громаді на Житомирщині пасажирський потяг збив жінку, яка знаходилася в межах залізничної колії.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління поліції у Житомирській області Вікторія Дубовик.

За її словами, попередньо, близько четвертої години ранку, пасажирський потяг "Трускавець-Київ", який їхав до Києва, збив жінку, котра знаходилася в межах залізничної колії.

"У результаті вона отримала травми несумісні з життям. Поліція встановила, що загибла — це 78-річна жителька села Бровки Перші", — говорить Вікторія Дубовик.

За інформацією речниці Головного управління поліції у Житомирській області, поліція розслідує деталі цієї події в рамках розпочатого кримінального провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Ця стаття стосується порушення правил безпеки при користуванні залізничним, водним або повітряним транспортом.

Андрушівська громада, Житомирщина, 6 листопада 2023 року. Фото: Поліція Житомирщини

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