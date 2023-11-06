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Коптери, тепловізори та скиди вибухівки: Вінницька громада передала обладнання для військових
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Коптери, тепловізори та скиди вибухівки: Вінницька громада передала обладнання для військових

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Коптери, тепловізори та скиди вибухівки: Вінницька громада передала обладнання для військових
Обладнання для військових від вінницької громади. Фото: Вінницька міська рада

7 тепловізорів, 20 квадрокоптерів "Mavic" і стільки ж пристроїв для скидання вибухівки Вінницька громада передали військовослужбовцям. Обладнання закупили через тендери.

Про це повідомляє Вінницька міська рада.

За словами Вінницького міського голови Сергія Моргунова, близько 10 підрозділів отримують допомогу від громади. Переважно це ті, які базуються у Вінниці та області, де найбільше служить і воює вінничан.

"Це ті речі, які ми маємо право придбати коштом міського бюджету та податків вінничан. Це можуть бути квадрокоптери, коліматорні приціли, прилади нічного бачення. Ще очікуємо хімічні грілки. Також є великий запит на антидронові рушниці. Окрім того, ми надаємо серйозну допомогу нашим підрозділам для боротьби із шахедами. Передусім це прожектори, повербанки "Bandera Power" і автомобілі", – зазначив Сергій Моргунов.

Ця допомога стане у великій нагоді, адже безпілотники є розхідним матеріалом на фронті, зазначив військовослужбовець Богдан.

"Все, що нам передають, – це максимально актуальні речі на фронті. Квадрокоптери, по суті, це дуже дорогий розхідний матеріал, але кожен з них зберігає життя нашим військовим", – зазначив військовослужбовець Богдан.

Коптери, тепловізори та скиди вибухівки
Фото: Вінницька міська рада

Допомога є частиною того обладнання, на яке муніципалітет нещодавно оголошував тендер. Як зазначили у департаменті цивільного захисту ВМР, вони й надалі працюють із запитами від військових та продовжують вивчати їхні потреби.

"У цій партії допомоги, окрім дронів, ми ще передаємо тепловізори від українського виробника. Їх якість уже перевірена на полі бою нашими Захисниками та Захисницями. Також вони можуть забезпечувати видимість на майже два кілометри", – зазначив директор департаменту цивільного захисту ВМР Олег Парфілов.

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