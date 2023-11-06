У двох громадах Черкащини питна вода не відповідає нормам

На Черкащині у Золотоніській та Городищенській громадах питна вода не відповідає гігієнічним нормам за мікробіологічними показниками.

Про це Суспільному повідомив головний санітарний лікар області Володимир Папач.

Як розповів лікар, із 30 жовтня до 3 листопада 2023 року із джерел та мереж централізованого водопостачання фахівці відібрали та дослідили 127 проб питної води за мікробіологічними та 85 за санітарно-хімічними показниками.

"Із них встановленим нормам не відповідали вісім проб за мікробіологічними показниками (загальні коліформи, кишкова паличка) на водогонах Золотоніської та Городищенської територіальних громад", — розповів Володимир Папач.

Утім ускладнень санітарно-епідемічної ситуації чи спалахів інфекційних захворювань фахівці не виявили:

"Будь-яких ускладнень санітарно-епідемічної ситуації, спалахів інфекційних захворювань, пов’язаних із питною водою та питним водопостачанням, на території області не зареєстровано", — додав він.

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