У селі Холмець Ужгородського району 5-го листопада сталася пожежа у житловому будинку.
Про це повідомили на сайті ДСНС Закарпаття.
"Того вечора господарі розклали вогонь у твердопаливному котлі й полягали спати. Однак вночі людей розбудив тріскіт — палало котельне приміщення та дах оселі. Знищено: твердопаливний котел, речі домашнього вжитку та дрова", — йдеться на сайті.
Пожежу площею 40 квадратних метрів гасили понад годину. Вогонь пошкодив котельне приміщення, горище будинку та покрівлю.
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