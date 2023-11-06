На Запоріжжі повідомили про підозру в держзраді колишньому ліснику

Колишньому працівнику "Мелітопольського лісгоспу" повідомили про підозру в держзраді. Він, за даними слідства, перейшов на бік окупантів та допомагав російським військовим на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомили на сторінці Facebook Теруправління ДБР у Мелітополі.

За матеріалами відомства, у березні 2022 року чоловік почав добровільно співпрацювати з окупантами та влаштувався на роботу в незаконно створений орган на базі українського лісництва, до того ж схиляв до співпраці з росіянами своїх колишніх колег:

"Згодом увійшов у штаб лісогосподарського підприємства, який підпорядковувався окупаційній владі, та брав участь у постачанні будівельних матеріалів воєнізованим формуванням РФ на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя", — йдеться в повідомленні.

Колишній лісник підозрюється у державній зраді за ч. 2 ст. 111 КК України.

У разі доведення провини, йому загрожує від 15 років позбавлення волі.

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