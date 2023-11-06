НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Вимагав хабар за зменшення штрафу. На Франківщині засудили експосадовця Держекоінспекції — прокуратура
ПРОКУРАТУРАДБРПОЛІЦІЯКОРУПЦІЯРегіони

Вимагав хабар за зменшення штрафу. На Франківщині засудили експосадовця Держекоінспекції — прокуратура

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Вимагав хабар за зменшення штрафу. На Франківщині засудили експосадовця Держекоінспекції — прокуратура
Фото: Facebook/Івано-Франківська обласна прокуратура

На Івано-Франківщині до 5,5 років за ґратами засудили колишнього начальника відділу управління державного екологічного нагляду в області Держекоінспекції Карпатського округу. Чоловіка викрили на хабарництві.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці обласної прокуратури.

Як йдеться у дописі, посадовця затримали у травні 2021 року після отримання хабаря на території АЗС у селі Гериня Калуського району.

"У суді прокурори довели, що він одержав від підприємця хабар у вигляді талонів на пальне, вартістю майже 57 тис. грн. За це посадовець гарантував зменшення штрафних санкцій та непритягнення підприємця до кримінальної відповідальності за виявлені порушення на ділянці, якою той користувався", — пишуть на сторінці обласної прокуратури.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та засудив його до 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Досудове розслідування справи проводили слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
На Запоріжжі судитимуть освітянку та депутатку від ОПЗЖ за фактом колабораціонізму
Депутатці Приазовської селищної ради Запорізької області повідомили про підозру в колабораціонізмі
Прокуратура повернула громаді Києва землі ландшафтного заказника &quot;Совська балка&quot;
Прокуратура повернула громаді Києва землі ландшафтного заказника "Совська балка"
Чергове засідання суду у справі Нелі Штепи не відбулось
Чергове засідання суду у справі Нелі Штепи не відбулось
Директору комунального підприємства Конотопської міської ради повідомили про підозру
Директору комунального підприємства Конотопської міської ради повідомили про підозру
На початок