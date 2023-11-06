На Івано-Франківщині до 5,5 років за ґратами засудили колишнього начальника відділу управління державного екологічного нагляду в області Держекоінспекції Карпатського округу. Чоловіка викрили на хабарництві.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці обласної прокуратури.

Як йдеться у дописі, посадовця затримали у травні 2021 року після отримання хабаря на території АЗС у селі Гериня Калуського району.

"У суді прокурори довели, що він одержав від підприємця хабар у вигляді талонів на пальне, вартістю майже 57 тис. грн. За це посадовець гарантував зменшення штрафних санкцій та непритягнення підприємця до кримінальної відповідальності за виявлені порушення на ділянці, якою той користувався", — пишуть на сторінці обласної прокуратури.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та засудив його до 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Досудове розслідування справи проводили слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

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