Обстріли Донеччини: РФ минулої доби завдала ударів по Лиману та Торецьку

Протягом 5 листопада російські окупанти завдали удари по Лиману та Торецьку, а також селам та селищам Мар'їнської, Очеретинської та Часовоярської громади.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

На Донецькому напрямку відбувалися артилерійські і мінометні обстріли Новомихайлівки, селища Костянтинівки та Антонівки Мар'їнської громади, а також околиць Очеретинської громади.

Одна людина поранена у Торецьку, було пошкоджено 3 будинки і інфраструктурний об'єкт.

Також російські окупанти завдавали ударів по Лиману, Торському, Зарічному, Лозовій, а також Часовоярській громаді

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