У Києві судитимуть чоловіка за викрадення автівки із СТО

У Києві судитимуть чоловіка, який викрав автівку зі станції технічного обслуговування. За скоєне йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Києва.

Зазначається, що до столичної поліції звернулася киянка стосовно того, що в неї вкрали автомобіль "Ауді". Машина знаходилася на станції технічного обслуговування (СТО) на вулиці Осипа Мандельштама. Правоохоронці з'ясували, що до викрадення причетний співробітник СТО, який нещодавно влаштувався на роботу.

"Перебуваючи напідпитку, чоловік взяв ключі від машини, залишені власницею та поїхав кататися. Через декілька годин поліцейські затримали зловмисника за кермом автівки",— каже старший слідчий Деснянського управління поліції Олександр Платченко.

Правоохоронці поінформували, що підозрюваний — 27-річний уродженець Черкащини. Товарознавча експертиза встановила, що чоловік завдав потерпілій збитків на майже 350 тисяч гривень.

За ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом, підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

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