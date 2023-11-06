У Києві судитимуть чоловіка за викрадення автівки із СТО

У Києві судитимуть чоловіка, який викрав автівку зі станції технічного обслуговування. За скоєне йому загрожує до восьми років ув'язнення.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Києва.
Зазначається, що до столичної поліції звернулася киянка стосовно того, що в неї вкрали автомобіль "Ауді". Машина знаходилася на станції технічного обслуговування (СТО) на вулиці Осипа Мандельштама. Правоохоронці з'ясували, що до викрадення причетний співробітник СТО, який нещодавно влаштувався на роботу.
"Перебуваючи напідпитку, чоловік взяв ключі від машини, залишені власницею та поїхав кататися. Через декілька годин поліцейські затримали зловмисника за кермом автівки",— каже старший слідчий Деснянського управління поліції Олександр Платченко.
Правоохоронці поінформували, що підозрюваний — 27-річний уродженець Черкащини. Товарознавча експертиза встановила, що чоловік завдав потерпілій збитків на майже 350 тисяч гривень.
За ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом, підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.
Що відомо про крадіжки у Києві
- На початку вересня 2023 року правоохоронці викрили киянина 1971 року народження, раніше засудженого за вчинення майнових злочинів. Він разом зі спільницею продавав брендові речі, які вони крали у столичних магазинах.
- Також столичні правоохоронці затримали групу псевдополіцейських, які грабували жителів. За даними слідства, підозрювані підшукували "жертв", підстерігали їх біля місць проживання, а згодом, вдаючись до фізичної розправи або залякування, вимагали у них гроші та цінне майно.
- 8 вересня стало відомо, що серійного викрадача автомобілів засудили до 8 років позбавлення волі. Чоловік спеціалізувався на викраденні автомобілів марок Honda CR-V та Hyundai Tucson 2019-2021 років випуску.
- Раніше, у липні, у столиці викрили серійного крадія електросамокатів. Правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного вночі на Харківському масиві, коли той намагався поцупити черговий самокат.
- У травні поліція затримала підозрюваного у вчиненні вісьмох крадіжок з одного магазину у Києві. Чоловік викрадав побутові ґаджети та інші речі.
- Того ж місяця правоохоронці затримали киянина, який заліз до чужого автомобіля та викрав звідти понад 35 000 доларів США і ноутбуки. За ці гроші чоловік купив собі автівку.
- Наприкінці травня поліція затримала шістьох спільників з організованої групи, яка обікрала автостоянку одного з підприємств. Загалом зловмисники викрали 39 транспортних засобів на понад 6,5 мільйонів гривень.
- У січні 2023-го у Києві затримали викрадача ліфтового обладнання. Лише у Святошинському районі столиці чоловік скоїв понад 40 крадіжок ліфтових котушок. Награбоване здавав як брухт у пункти прийому металу. Біля одного з таких пунктів зловмисника затримали правоохоронці.