НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

До забігу готувався півтора місяця: рятувальник з Волині розповів, як пробіг півмарафон у спорядженні
СПОРТРегіони

До забігу готувався півтора місяця: рятувальник з Волині розповів, як пробіг півмарафон у спорядженні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Рятувальник Сергій Борков
Рятувальник Сергій Борков, листопад 2023 . Фото: Суспільне Луцьк

Рятувальник Сергій Борков півтора місяця готувався до участі у півмарафоні "Не зупиняйся". Цей забіг чоловік присвятив своєму загиблому другу Марісу Камінському.

Як розповів Сергій Суспільному маршрут, довжиною у 21 кілометр, подолав за 2 години 33 хвилини. Біг дистанцію у повному спорядженні та з апаратом на стисненому повітрі.

Сергію Боркову – 34. Пожежником у державній службі надзвичайних ситуацій, каже, працює 10 років.

"Наша робота полягає в тому, щоб своєчасно виїжджати і виконувати свій обов’язок, це рятування людей", — говорить рятувальник.

Рятувальник Сергій Борков взяв участь у 30 марафонах
Рятувальник Сергій Борков взяв участь у 30 марафонах. Фото: Суспільне Луцьк

Бігати Сергій Борков почав сім років тому. За цей час, каже, взяв участь майже 30-ти марафонах. Розповідає, що тренується щоранку, прокидається о 4:15, збирається і вже після закінчення комендантської години о 5:00 на стадіоні.

"У мене друг загинув ще у 2017 році, то я зробив собі таку футболку і на його честь я завжди бігаю і присвячую ці марафони. Коли мені не має сил бігти, я згадую про загиблих воїнів, як вони страждали, то в мене з’являється друге дихання", — говорить рятувальник.

Під час участі в забігу
Сергій Борков під час участі в забігу. Фото: Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій Волині

Спочатку, розповідає Сергій Борков, бігав по вісім, десять, шістнадцять кілометрів, потім дійшло до 20 і 100 кілометрів. Каже дистанцію, яку вдалось подолати цього разу, планував пробігти за три години, але вдалось на пів години швидше. З його слів, участь у півмарафоні взяли 10 000 учасників з різних куточків світу.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Запуск далекобійної ракети ATACMS
США передали Україні ATACMS. Як вони працюють, що можуть вразити та чи є у РФ чим їх збивати
Дізнайтесь більше
УЄФА передала освітлення для черкаського стадіону безоплатно
УЄФА передала освітлення для черкаського стадіону безоплатно
спортивні гімнасти
Дніпряни вибороли 12 медалей на чемпіонаті України зі спортивної гімнастики
Гравці з Дніпропетровщини вибороли срібло на міжнародному турнірі з футболу в Іспанії
Гравці з Дніпропетровщини вибороли срібло на міжнародному турнірі з футболу в Іспанії
&quot;Дніпро-1&quot; мінімально здолав &quot;Олександрію&quot; у матчі, який переривали тричі
"Дніпро-1" мінімально здолав "Олександрію" у матчі, який переривали тричі
На початок