На Миколаївщині протягом тижня, з 6 до 12 листопада, синоптики прогнозують дощі через вплив циклону та холодного фронту. На території області можливе похолодання — температура знизиться від +20 до +10...+15 градусів.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла чергова синоптикиня Миколаївського гідрометеорологічного центру Тамара Волошина.

Зі слів синоптикині, на Миколаївщині очікується прохолодний тиждень після температурних рекордів. Адже на минулому тижні — четвертого листопада, фахівці зафіксували абсолютний рекорд температур цього дня за 78 років спостережень.

"На вихідних, 4-5 листопада, у нас у Миколаєві були дуже теплі дні. Середньодобова температура перевищила середньокліматичну норму на 10 градусів. Й четвертого листопада був перевищений абсолютний максимум за весь період спостережень синоптиків за погодою цього дня. Четверте листопада 2023 року був найтепліший — 21 градус", — говорить Тамара Волошина.

Температури в Миколаївській області знизяться з шостого листопада через холодний фронт.

"Шостого листопада вночі пройшов холодний фронт, пройшли невеликі дощі. Але сьогодні вдень буде ще +15...+20 градусів. Потім стане трохи прохолодно", — каже фахівчиня Миколаївського гідрометеорологічного центру.

Також 8-го та 9-го листопада під впливом циклону знову прогнозують дощі, 10 листопада опадів не буде, 11-12 листопада — можливі місцями дощі.

"Температура вночі буде — +10...+12 градусів, вдень — +10...+15 градусів. Буде трохи прохолодніше", — додає Тамара Волошина.

Протягом тижня в області очікується північно-західний вітер — 7-12 м/с.

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