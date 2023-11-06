На Вінниччині затримали 57-річного чоловіка, який готував повітряні удари по об’єктах Укрзалізниці. Про це Суспільному розповів речник Служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук.

Для виконання завдання він розвідував локації вузлових залізничних станцій, які можливо використовувалися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ у напрямку передової та намагався визначити розташування ключових електропідстанцій регіону та отримати інформацію про їхній технічний стан.

Фото: СБУ у Вінницькій області

Усі дані з координатами та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості й текстовими роз’ясненнями чоловік мав передати через анонімну поштову скриньку.

За інформацією фігуранта, окупанти планували удари по критичній інфраструктурі регіону із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе.

Фото: СБУ у Вінницькій області

У разі успіху ворожої операції російська спецслужба обіцяла чоловіку грошову винагороду у розмірі 100 тисяч рублів. Кошти мали надійти на його банківську картку.

Чоловіка затримали під збору даних. Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для листування.

Фото: СБУ у Вінницькій області

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.