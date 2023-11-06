Лісівники Хмельниччини продовжують осінню кампанію з висадки нових дерев. Вона триватиме до середини листопада. Вже висадили більше півмільйона саджанців. У планах – посадити на території області дев'ять гектарів лісів.

Про це Суспільне розповіла комунікаційниця Подільського лісового офісу Ольга Ржепянська.

З її слів, за три тижні на Хмельниччині посадили 567 тисяч сіянців дерев.

"Протягом осінньої кампанії плануємо відновити ліси на площі у 93 гектара. Також лісівники області висадять нові ліси на дев'яти гектарах", — зазначила Ольга.

Цього року, каже комунікаційниця, кардинально змінили підхід до заліснення.

"Наразі створюємо ліси нової якості, більш стійкі до змін клімату та менш вразливі для шкідників і пожеж. Лісівники висаджують не монокультури, а саджанці декількох порід. Також використовуємо більше саджанців із закритою кореневою системою. Вони при висаджуванні не втрачають інтенсивності росту", — додає Ольга Ржепянська.

Цього року висаджують дуб, сосну, ялину та модрину. Осіння кампанія з висадки дерев, говорить комунікаційниця, триватиме орієнтовно до середини листопада, в залежності від погодніх умов.

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