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На Тернопільщині у ДТП загинула людина
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На Тернопільщині у ДТП загинула людина

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На Тернопільщині у ДТП загинула людина
Фото: ДСНС

На Тернопільщині сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої загинув водій. Це трапилося у Кременці. До ліквідації наслідків аварії залучали рятувальників, щоб не виникло пожежі.

У ДТП загинув водій
У ДТП загинув водій. Фото: ДСНС

На сторінці одного з підрозділів пожежно-рятувальної служби області повідомили, що водій автомобіля Nissan Qashqai обганяв машину, що була попереду, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з авто Porsche Cayenne.

"Водій автомобіля Nissan Qashqai загинув на місці події, а водія Porsche Cayenne госпіталізували", — йдеться у повідомленні.

Як розповів речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета, а попередньою інформацією, водій автомобіля Nissan Qashqai — житель Вінницької області, а Porsche Cayenne жителька Кременеччини. Трьох пасажирів Porsche Cayenne доправили до лікарні. Інформацію про цю аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 286 Кримінального кодексу. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження або смерть.

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