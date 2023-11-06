Північне сяйво в Україні зможуть спостерігати частіше: науковець пояснив чому

Північне сяйво в Україні бачили ввечері 5 листопада жителі Харківщини, Чернігівщини, Одещини, Київщини, Черкащини та інших регіонів. За словами астронома та лектора Харківського планетарію Володимира Кажанова, полярні сяйва були в Україні рідкісними явищами за останні 100 років, однак, за прогнозами, їх можна буде спостерігати частіше.

Чому та яким було північне сяйво в Україні 5 листопада, Кажанов розказав в етері "Суспільне Спротив". Далі — пряма мова.

Чому в Україні було видно аврору

Це було класичне полярне сяйво, красиве, цікаве, для когось — страшне. Це виникає внаслідок того, що від Сонця, а зараз максимум сонячної активності, до Землі йшли викиди матерії високоенергійних часток, і коли вони долітають до Землі, то взаємодіють з магнітосферою й атмосферою Землі.

Північне сяйво в небі над Лозовою, Харківська область, 5 листопада 2023 року. Фото: ХС Харків/Telegram

Магнітне поле Землі спрямовує ці часточки ближче до полюсів. Магнітний полюс Землі зміщується поступово, і зараз від Канади, пройшовши географічний полюс, він рік за роком близиться до Євразії.

Зараз полярні сяйва можна спостерігати вже ось і на широті України, бо раніше, за останнє століття, це було дуже рідкісне явище, зараз, за прогнозами, буде вже частіше спостерігатися.

Раніше це могло спостерігатися кілька разів за 100 років, наскільки мені відомо. Ми маємо розуміти також, що раніше не було таких камер і не було таким активним спостереження неба. З роками більше обсерваторій, камер тощо. Якби не було зв'язку, сяйво побачили б, може, кілька десятків людей, а так — сотні тисяч.

Магнітні бурі й північне сяйво

Багато хто цікавиться і питає, чи пов'язано це з магнітними бурями. Якщо полярне сяйво — це красиве явище, то магнітна буря — це може бути біда, оскільки є вплив змінного магнітного поля і на організм людини, може впливати на самопочуття, це вплив на системи зв'язку, електромереж.

Північне сяйво в Лозовій. 5 листопада 2023 року. Фото: Юлія Токар/Суспільне Харків

Проблема в тому, що ми не можемо точно прогнозувати, якою потужності буде наступна магнітна буря. Точно можемо сказати, що в наступні місяці та роки це буде повторюватися, бо поки Сонце на максимумі активності.

Чому північне сяйво було по-різному видно в різних регіонах

Часточки викликають в атмосфері природну люмінесценцію, іонізацію. Різний склад атмосфери — різний колір.

В минулий вечір і в цю ніч можна було помітити сяйво очима, свідків — від півночі до півдня України. Але цього разу це було більше фотографічне явище: реєструвалося при довгій експозиції й при нічному режимі зйомки на камеру. Багато хто це явище помітив візуально, і потім зробив знімки, хтось вже знав — і спрямовував камеру.

Небо над Харковом в ніч на 6 листопада 2023 року. Фото: Володимир Кажанов/Facebook

Сяйво спостерігалось не по всьому небу, а в більшій частині до обрію у напрямку півночі. У густозаселених територіях, де є освітлення вулиць, світло від підприємств, фар автомобілів, в атмосфері розсіюється світло і сам фон неба дуже світлий. Цієї ночі багато людей не могли спостерігати полярне сяйво через хмари.

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