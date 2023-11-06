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У селі на Тернопільщині загорілася зерносушарка
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У селі на Тернопільщині загорілася зерносушарка

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Пожежа на зерносушарці в Григорові
Пожежа на зерносушарці. Фото: ДСНС області

У понеділок, 6 листопада, в селі Григорів Монастириської громади на Тернопільщині на території місцевого приватного підприємства загорілася зерносушарка.

Про це повідомляють на сторінці ДСНС області в соцмережі.

Під час гасіння пожежі в зерносушарці
Під час гасіння пожежі. Фото: ДСНС області

Рятувальники попередньо встановили, що був порушений технологічний процес. У сушарці кукурудзи "Stela" нагрілися тепловентиляційні канали, почала виділятися пара.

Пожежники гасять пожежу на зерносушарці
Пожежники гасять пожежу. Фото: ДСНС області

Решту зерна курурудзи з зерносушарки автоматично вивантажили.

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