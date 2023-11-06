У селі на Тернопільщині загорілася зерносушарка

У понеділок, 6 листопада, в селі Григорів Монастириської громади на Тернопільщині на території місцевого приватного підприємства загорілася зерносушарка.
Про це повідомляють на сторінці ДСНС області в соцмережі.
Під час гасіння пожежі. Фото: ДСНС області
Рятувальники попередньо встановили, що був порушений технологічний процес. У сушарці кукурудзи "Stela" нагрілися тепловентиляційні канали, почала виділятися пара.
Пожежники гасять пожежу. Фото: ДСНС області
Решту зерна курурудзи з зерносушарки автоматично вивантажили.
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