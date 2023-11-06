НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Армія РФ вдарила по Миропіллю на Сумщині — пошкоджено приватний будинок та газогін
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуТОП РЕГІОНІВРегіони

Армія РФ вдарила по Миропіллю на Сумщині — пошкоджено приватний будинок та газогін

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Російські військові протягом минулої доби обстрілювали територію Сумської області. Загалом зафіксовано 73 удари. У результаті атак пошкоджено приватний житловий будинок та господарське приміщення.

Про це Суспільному повідомили у ГУНП в Сумській області.

Внаслідок обстрілу селища Миропілля на прикордонні Сумщини пошкоджено приватний житловий будинок, господарське приміщення та газову трубу.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Що відомо про обстріли Сумщини протягом 5 та 6 листопада

  • 6 листопада армія РФ обстріляла з кулемета Білопільську громаду на Сумщині. Зафіксовано 5 кулеметних черг, про це повідомили в Сумській ОВА.
  • 5 листопада російські військові 23 рази відкривали вогонь по Сумщині було зафіксовано 85 вибухів.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
З місцевого самоврядування – в лави ЗСУ: історія Михайла Тищенка зі Срібнянщини
З місцевого самоврядування – в лави ЗСУ: історія Михайла Тищенка зі Срібнянщини
Загинув під час бойового завдання: у Черкасах в останню путь провели захисника
Загинув під час бойового завдання: у Черкасах в останню путь провели захисника
Обстріл 4 листопада
Грошову допомогу виплатять жителям Полтавщини, які постраждали від російських обстрілів
Армія РФ двічі поцілила по цивільній інфраструктурі Запорізького району
Військові РФ завдали два ракетних удари по території Запорізького району
На початок