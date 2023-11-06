Російські військові протягом минулої доби обстрілювали територію Сумської області. Загалом зафіксовано 73 удари. У результаті атак пошкоджено приватний житловий будинок та господарське приміщення.
Про це Суспільному повідомили у ГУНП в Сумській області.
Внаслідок обстрілу селища Миропілля на прикордонні Сумщини пошкоджено приватний житловий будинок, господарське приміщення та газову трубу.
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
Що відомо про обстріли Сумщини протягом 5 та 6 листопада
- 6 листопада армія РФ обстріляла з кулемета Білопільську громаду на Сумщині. Зафіксовано 5 кулеметних черг, про це повідомили в Сумській ОВА.
- 5 листопада російські військові 23 рази відкривали вогонь по Сумщині було зафіксовано 85 вибухів.
Читати ще
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram