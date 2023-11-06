Каратистки з Дніпропетровщини вибороли медалі на Кубку України

Вихованки спортивного клубу "Strong" селища Кринички Кам`янського району Дніпропетровщини посіли переможні та призові місця на Кубку України з карате-до WKC.

Про це на Facebook-сторінці Кам`янської районної адміністрації.

У категорії 12-13 років Валерія Тимченко посіла другі місця в особистому та командному куміте, треті місця в особистому і командному ката, Діана Курятник — другі місця в особистому ката й командному куміте, треті — в особистомукуміте й командному ката, Вікторія Полякова — друге місце в командному куміте, треті — в особистому і командному ката, особистому куміте.

У категорії 14-15 років перше місце в командному куміте, друге місце в командному ката, треті місця в особистому ката і особистому куміте здобула Ірина Одринська, на рахунку Кароліни Коцюби перемога у командному куміте, "срібло" в особистому куміте й командному ката, "бронза" в особистому ката. В Аміни Хашемі золота медаль командного куміте і срібні нагороди в особистому й командному ката.

Тренерка клубу Олександра Хашемі також виборола "золото" в особистому ката.

Змагання проходили у Києві 28-30 жовтня.

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