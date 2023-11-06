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Пожежа в житловому будинку на Прилуччині: на місці знайшли тіло жінки
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Пожежа в житловому будинку на Прилуччині: на місці знайшли тіло жінки

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Пожежа в житловому будинку на Прилуччині: на місці знайшли тіло жінки
ФОТО: Getty Images (ілюстративне)

6 листопада близько 4:10 ранку в селі Білорічиця на Прилуччині сталася пожежа житлового будинку. На місці рятувальники знайшли тіло жінки 1983 року народження.

Про це Суспільному повідомила речниця Головного Управління ДСНС Катерина Яриловець.

За її словами, ймовірна причина пожежі — необережність під час куріння.

Вогонь знищив постільні речі та пошкодив облицювання стін.

"Надзвичайники о 5:02 ранку локалізували пожежу, а о 5:12 остаточно ліквідували", — сказала Катерина Яриловець.

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