В Інгульському районі Миколаєва сталася аварія на водомережі: адреси

В Інгульському районі Миколаєва шостого листопада сталась аварія на водопровідній мережі. Деякі вулиці району до вечора залишаться без води.
Про це повідомила пресслужба МКП "Миколаївводоканал".
Без води залишилися будинки за адресами:
- квадрат вулиць — від вулиці Театральна до вулиці Космонавтів;
- квадрат вулиць — від проспекту Миру до вулиці 28 Армії.
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно, з 10:00 до 17:00, шостого листопада.
Що відомо про водопостачання в Миколаєві
- Централізоване постачання прісної води в Миколаєві відсутнє з 12 квітня 2022 року через пошкодження водоводу російськими військами.
- З 6 травня 2022 року в Миколаєві розпочалось заповнення водопровідної системи міста технічною водою з річки Південний Буг.
- 28 листопада 2022 року російські війська обстріляли станцію водозабору магістрального водоводу Дніпро-Миколаїв.
- Мережі водопостачання міста складають близько 1200 км, близько 800 км каналізаційна мережа. Водогони різних діаметрів — від 100 мм мм до 1400 мм. У Миколаєві потребують заміни понад 240 кілометрів труб водопровідної мережі.
- Під час сесії Миколаївської міської ради 9 березня 2023 року була прийнята "Програма з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання співвласникам багатоквартирних будинків міста Миколаєва на 2023-2024 роки".
- Станом на 6 листопада 2023 року вода у водопровідній системі Миколаєва залишається технічною.
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