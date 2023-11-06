Чернігівець Владислав Шатіло, який під час бойових дій на сході України втратив частину ноги та має протез, виборов срібло на змаганнях Чемпіонату світу Para Race Spartan Trifecta World Championship. Вони проходили 3-5 листопада у Греції. Ці змагання із категорії OCR (Obstacle Course Race, гонки з перешкодами, — ред.). В основному це трейлові дистанції — біг від 5 до 50 кілометрів.

Як ветеран потрапив на ці змагання та чому більше не братиме у них участь, Владислав Шатіло розповів у коментарі Суспільному.

Відбір на змагання у Грецію

7 жовтня, каже Владислав, він з Євгеном Смагою поїхав до Києва взяти участь в Spartan Race в категорії "пара спортсменів" (з порушенням опорно-рухового апарату, дисфункцією кінцівки (органу) або відсутності такого, — ред.) на дистанцію 5 кілометрів і 20 перешкод.

"Там я зайняв друге місце. Через тиждень мені подзвонили та запропонували взяти участь на Чемпіонаті світу Spartan Trifecta World Championship в місті Спарта, Греція. В такій самій категорії: пара рейс. Але на відміну від Києва тут було три дистанції, розкидані на три дні. Дистанції були: 5+, 10+ і 21+ кілометрів. По факту вийшло: 8,3, 13 та 27 кілометрів".

Чемпіонат світу Para Race Spartan Trifecta World Championship. ФОТО: Владислав Шатіло

Змагання

За словами ветерана, у перший день було 20 перешкод, другий — 25, третій — 30.

"Перешкоди різної складності та типів перенесення ваги (колода, камʼяний шар, мішок, ланцюг, — додав Владислав). Вага від 15 до 60 кілограмів, різноманітні рукоходи, канати, деревʼяні стіни, сітки) перешкоди на балансування, водні перешкоди, метання списа".

Владислав Шатіло на Чемпіонаті світу Para Race Spartan Trifecta World Championship. ФОТО: Влад Шатіло

Для Владислава змагання такого типу нові:

"Вони не мають нічого спільного з тим, з чим ми займаємося в залі та брали участь раніше. Щодо місцевості, це — поле, гори, рощі, болота. Покриття так само: грязюка, каміння, пісок, очерет і всілякі зарослі. Це був абсолютно новий досвід".

За 4 години 8 хвилин. ФОТО: Влад Шатіло

У перший день, розповів Шатіло, через відсутність досвіду в такому роді змагань він поступився англійцю другим місцем.

"Але другий і третій день вже були за мною. Відрив у нього в перший день був дві з хвостиком хвилини. Я відірвався на чотири й шість хвилин від нього. Перше місце в нашій категорії кожного дня займав голландець. У нього була ампутація кисті, так, як в цих змаганнях основа — біг, у нього була значна перевага над нами: від 5 до 15 хвилин. З англійцем у нас була однакова ампутація ноги".

Всього Владислав Шатіло здобув у перший день бронзу, другий — срібло, третій — срібло і загальне срібло за три змагальні дні.

"Загалом я подолав 48+ кілометрів на пересіченій місцевості з великими перепадами висот за шість годин 56 хвилин".

Медалі Владислава Шатіла за змагальні дні. ФОТО: Владислав Шатіло

Владислав Шатіло на нагородженні на Чемпіонаті світу Para Race Spartan Trifecta World Championship. ФОТО: Влад Шатіло

Владислав Шатіло на нагородженні на Чемпіонаті світу Para Race Spartan Trifecta World Championship. ФОТО: Влад Шатіло

"Через рани не можу вдягнути протез"

Зі слів Владислава, попри складні випробування, він не міг собі дозволити зійти з дистанції. В результаті чого, ветеран пошкодив культю та стопу здорової ноги на яких позлазила шкіра.

"Емоції змішані: з однієї сторони я задоволений собою, що я це зробив. На другий та третій день мені це вже здавалося нереальним, враховуючи мій фізичний стан та стан моєї культі, з другої — більше не хочу брати участь в такому виді змагань, бо це пішло на шкоду моєму здоровʼю. З протезом проблем не було. Зараз пересуваюсь на милицях, бо через рани не можу вдягнути протез".

Владислав Шатіло на Чемпіонаті світу Para Race Spartan Trifecta World Championship. ФОТО: Влад Шатіло

Що відомо про Владислава Шатіла

Нагадаємо, 15 жовтня ветерани з Чернігова Євген Смага і Владислав Шатіло у складі збірної України встановили світовий рекорд зі стронгмену під час міжнародного спортивного фестивалю Арнольда Шварценеггера Arnold Classic Europe. Рекордсмени перемістили вантажівки на 20 метрів 30,6 секунди.

Владислав Шатіло, учасник змагань "Ігри воїнів". Пішов у зону АТО, щойно йому виповнилося 18 років. Перша ротація була у вересні 2014. А у 2019 отримав травму ноги.

Під час змагань у США чоловік здобув дві золоті медалі: одна з пауерліфтингу, друга – з веслування на тренажері на дистанції чотири хвилини та бронзову медаль на дистанції одна хвилина.

Детальніше розповідаємо у відео:

У вересні 2022 року Шатіла нагородили почесною відзнакою та грамотою від начальника 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого.

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