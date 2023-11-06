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Погрожував ножем та пістолетом. На Івано-Франківщині затримали чоловіка, який скоїв напад на АЗС
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Погрожував ножем та пістолетом. На Івано-Франківщині затримали чоловіка, який скоїв напад на АЗС

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Погрожував ножем та пістолетом. На Івано-Франківщині затримали чоловіка, який скоїв напад на АЗС
Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

У місті Долина, що на Івано-Франківщині, чоловік скоїв напад на АЗС, погрожуючи ножем та пістолетом її працівникам. Його затримали поліцейські.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції Івано-Франківської області.

Як йдеться у дописі, чоловік приїхав на автозаправну станцію на своєму автомобілі Toyota Yaris.

"У приміщенні заправки чоловік, погрожуючи пістолетом, вимагав в оператора віддати мобільний телефон. Потім він підійшов до касової зони, витягнув ніж та спрямував його на жінку-касира і змусив віддати йому всі гроші з каси — понад 10 тис. грн", — повідомляють у поліції.

Забравши готівку і мобільний телефон, нападник поїхав з АЗС на своєму автомобілі. Його затримали поліцейські у селі Пійло Калуського району.

Нападником виявився 37-річний житель Долини. При огляді його авто поліцейські знайшли викрадені гроші, ніж та пістолет.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

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