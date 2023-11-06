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На Київщині закрили на ремонт міст через річку Здвиж
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На Київщині закрили на ремонт міст через річку Здвиж

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На Київщині закрили на ремонт міст через річку Здвиж
Ремонт мосту через річку Здвиж. Фото: Бучанська міська рада/Telegram

На Київщині розпочався капітальний ремонт мосту через річку Здвиж на км 16+017 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 101301 Гостомель — Берестянка — Мирча — М-071. Орієнтовно роботи триватимуть до 31 травня 2024 року.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Бучанської міської ради.

Зазначається, що цим мостом щоденно користуються сотні людей, зокрема, жителі Бучанської та Бородянської громад. Він використовується, як переправа для переміщення сільськогосподарської техніки, а також забезпечує рух транспорту спецслужб.

"Нині проєктним рішенням передбачено повне закриття проїзду через зазначений транспортний вузол, без облаштування поряд тимчасової переправи",— йдеться у повідомленні.

На Київщині закрили на ремонт міст через річку Здвиж
Тимчасова схема об'їзду мосту чезез річку Здвиж. Фото: Бучанська міська рада/Telegram

У Бучанській міськраді поінформували, що звернулися з клопотанням до голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка задля вирішення питання щодо облаштування належного об'їзду мосту.

Що відомо про відбудову мостів після деокупації Київщини

Після звільнення Київщини від російських військ 11 квітня 2022 року через річку Ірпінь в Романівці запрацював тимчасовий насипний міст, що з'єднує Ірпінь, Бучу, Гостомель та Ворзель з Києвом. Його звели за 5 днів.

Минулого літа відновили рух залізничним мостом через річку Ірпінь, а в Макарові відремонтували міст через річку Здвиж. Він був пошкоджений російськими військовими внаслідок прямого влучання снарядів.

Восени минулого року почали відновлювати міст річку Трубіж. На початку листопада цього року капремонт завершили. Міст з'єднує два населені пункти: село Залісся і село Заворичі в Броварському районі. Його протяжність — 27 метрів.

У листопаді минулого року відбудували міст у Стоянці, пошкоджений під час наступу росіян.

У травні 2023 року відкрили відбудований міст через річку Таль на автотрасі Київ–Іванків–Овруч. Його росіяни підірвали, коли відступали з Київської області.

У червні відновили міст через річку Ірпінь, який зруйнувала російська армія в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді росіяни завдали удару по мосту, що ускладнило евакуацію цивільних. Люди у крижаній воді переходили річку.

Зруйнований військами РФ Романівський міст через річку Ірпінь стане частиною меморіалу.

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