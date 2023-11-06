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У Дніпрі горіла квартира: чоловіка й жінку ушпиталили з отруєннями
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У Дніпрі горіла квартира: чоловіка й жінку ушпиталили з отруєннями

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отруєння продуктами горіння
ДСНС Дніпропетровщини

У Дніпрі сталося займання в одній з квартир багатоповерхівки, внаслідок чого двоє людей отруїлися продуктами горіння.

Про це йдеться на сайті ДСНС області.

За повідомленням, пожежа виникла у двокімнатній квартирі, розташованій на сьомому поверсі 16-поверхового житлового будинку по провулку Джинчарадзе Шевченківського району міста.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що мешканці самостійно покинули задимлену оселю. З попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння" до медичного закладу ушпиталили 53-річного чоловіка та 77-річну жінку.

Вогнем пошкоджено домашнє майно в одній з кімнат квартири на площі 1 кв.м.

До гасіння пожежі залучалися 12 пожежників та три одиниці техніки.

Причини займання встановлюють правоохоронці.

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