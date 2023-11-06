На Донеччині за добу дістала поранення одна людина

Протягом 5 листопада від обстрілів з боку російської армії на Донеччині поранення дістала одна людина у Торецьку.
Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1758 людей, поранення отримали 4290 людей. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.
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