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Упродовж доби армія РФ 159 разів атакувала 23 населені пункти Запорізької області
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Упродовж доби армія РФ 159 разів атакувала 23 населені пункти Запорізької області

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Упродовж доби армія РФ 159 разів атакувала 23 населені пункти на Запоріжжі
Наслідки обстрілів, Запорізька область, листопад 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Протягом минулої доби, 5 листопада, російські військові атакували 23 населені пункти Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

Упродовж доби армія РФ 159 разів атакувала 23 населені пункти Запорізької області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, листопад 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Загалом армія РФ завдала 159 ударів по містах та селах Запорізької області:

  • двічі застосувала РСЗВ по Роботиному;
  • 12 разів атакувала БПЛА Залізничне, Новодарівку, Новоданилівку, Роботине, Чарівне, Полтавку й Малу Токмачку;
  • 145 разів з артилерії обстріляла Гуляйполе, Оріхів, Малинівку, Новоандріївку, Левадне, Лугівське, Кам'янське, П'ятихатки, Степове, Плавні, Приморське.
Упродовж доби армія РФ 159 разів атакувала 23 населені пункти Запорізької області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, листопад 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

"Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

Упродовж доби армія РФ 159 разів атакувала 23 населені пункти Запорізької області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, листопад 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

На Запорізькому напрямку російські військові безуспішно вели штурмові дії північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П’ятихаток.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку: завдають армії РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують вздовж всієї лінії фронту, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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