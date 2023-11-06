Протягом минулої доби, 5 листопада, російські військові атакували 23 населені пункти Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, листопад 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Загалом армія РФ завдала 159 ударів по містах та селах Запорізької області:

двічі застосувала РСЗВ по Роботиному;

12 разів атакувала БПЛА Залізничне, Новодарівку, Новоданилівку, Роботине, Чарівне, Полтавку й Малу Токмачку;

145 разів з артилерії обстріляла Гуляйполе, Оріхів, Малинівку, Новоандріївку, Левадне, Лугівське, Кам'янське, П'ятихатки, Степове, Плавні, Приморське.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, листопад 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

"Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, листопад 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

На Запорізькому напрямку російські військові безуспішно вели штурмові дії північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П’ятихаток.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку: завдають армії РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують вздовж всієї лінії фронту, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber