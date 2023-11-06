Шістсот двадцять перший день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 5 на 6 листопада минула з ракетними та дроновими атаками на Одещину. Більше про події в регіоні читайте у хроніці.
Через нічну атаку в Одесі пошкодило шість пам'яток архітектури
Внаслідок російської нічної атаки 5 листопада в Одесі пошкоджено шість пам’яток архітектури.
Про це повідомив директор міського департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга.
Пошкоджені пам'ятки:
- Софіївська, 5 (Одеський національний художній музей)
- Софіївська, 12
- Софіївська, 10
- Софіївська, 8
- Софіївська 4/6
- Софіївська, 2 (корпус ОНМедУ).
В ЮНЕСКО засудили атаку по Одесі
В ЮНЕСКО засудили атаку по Одесі, яка відбулась ввечері 5 листопада, внаслідок якої постраждав художній музей.
Відповідний допис з'явився у соціальних мережах інституції 6 листопада.
"ЮНЕСКО рішуче засуджує цей напад. Культурні об'єкти повинні бути захищені відповідно до міжнародного права", — йдеться у повідомленні.
Лікарі розповіли про стан поранених внаслідок нічного обстрілу Одеси
Внаслідок російського обстрілу Одеси 5 листопада отримали поранення вісім людей. П’ятьох з них ушпиталили, чотирьох — до однієї з міських лікарень. Про їхній стан розповів заступник медичного директора з хірургічної допомоги закладу Дмитро Сидоренко, повідомила кореспондентка Суспільного.
За словами лікаря, трьох поранених швидка допомога доставила до лікарні ввечері 5 листопада, ще одна жінка звернулась самостійно сьогодні вранці, 6 листопада. Стан усіх пацієнтів лікарі оцінили як стабільний.
"Хворі були доставлені в стабільному стані. Після огляду фахівців нашого відділення їм була надана медична допомога, проведено хірургічну обробку рани, і хворі пішли додому на амбулаторне лікування. Сьогодні зранку до нас звернулась мешканка міста Одеси з пораненням, отриманим внаслідок обстрілу. Це уламкове поранення м'яких тканин. Стан її на момент звернення стабільний, сьогодні планується оперативне втручання і хірургічна обробка рани. Після нетривалого перебування під наглядом лікарів хвора буде виписана", — зазначив Дмитро Сидоренко.
Прокуратура розпочала розслідування атаки на Одесу
За фактом російської атаки по Одесі 5 листопада прокуратура розпочала розслідування. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Справу відкрили за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни. Огляд пошкоджених об’єктів триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється, додали в прокуратурі.
У Повітряних силах показали, як збивали російські дрони над Одещиною
Повітряні сили показали, як 5 листопада в небі над Одещиною збивали дрони Shahed-131/136", якими Росія атакувала регіон. Відео опублікував командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.
На відео – бойова робота зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".
В Одесі відкрили оперативний штаб для допомоги мешканцям пошкоджених будинків
З 8:00 в Одесі працює оперативний штаб для мешканців пошкоджених будинків. про це повідомили в Одеській міській раді.
Штаб розташований за адресою: вул. Софіївська, 5. Тут можна отримати консультаційну допомогу щодо пакета документів, який необхідно зібрати для оформлення на відновлення вікон та дверей, а також безпосередньо подати заяву на оформлення вказаної матеріальної допомоги.
"Також мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Приморської районної адміністрації за адресою: вул. Канатна, 134", — додали в міськраді.
В Одесі після обстрілу РФ пошкоджені 20 будинків
В Одесі після ракетної атаки РФ вночі 5 листопада пошкоджені 20 багатоквартирних будинків. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
За інформацією Клименка, у двох будівлях виникли пожежі, понівечені понад два десятки автомобілів, інфраструктура, музей.
Також у селі Усатове на Одещині пошкоджений приватний будинок.
Через атаку РФ пошкоджень зазнав Одеський національний художній музей
Через російську атаку є серйозні пошкодження будівлі художнього музею, повідомив Суспільному міський голова Одеси Геннадій Труханов.
"Трохи туди, трохи сюди і могли б ми позбутися багатьох наших зразків, експонатів, дуже відомих на весь світ. На щастя, цього не сталося", — зазначив мер міста.
У художньому музеї пошкоджені виставки: Марґіт та Романа Сельських "Сонце заходу" з колекції Едуарда Димшица, Бориса Айзенберга "Квіти за відвалами", роботи Олександра Грехова, Стаса Жалобнюка "Black Sea", Володимира Семківа "Радість", Альбіни Ялози "Вівтар небесного війська", Kinder Album "Великі луги, рясні трави".
Кількість поранених внаслідок нічної атаки по Одесі зросла — ОВА
Кількість поранених внаслідок нічної атаки по Одесі зросла до восьми. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Троє людей з незначними пораненнями отримали допомогу на місці, п’ятьох ушпиталили. Їхній стан стабільний.
Влучання ракет та 15 збитих дронів: наслідки нічної атаки РФ на Одещину
Вночі 5 листопада по Одесі російська армія вдарила, імовірно, "Оніксом" та "Іскандером-М". Над Одещиною збили сили ППО 15 дронів.
Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
Ракети влучили у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей.
Також над Одещиною збили 15 дронів. Однак є й влучання: пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном. П'ятеро людей травмовані, їх ушпиталили.