Шістсот двадцять перший день війни. Хроніка подій в Одеській області

Лікарі розповіли про стан поранених внаслідок нічного обстрілу Одеси

Внаслідок російського обстрілу Одеси 5 листопада отримали поранення вісім людей. П’ятьох з них ушпиталили, чотирьох — до однієї з міських лікарень. Про їхній стан розповів заступник медичного директора з хірургічної допомоги закладу Дмитро Сидоренко, повідомила кореспондентка Суспільного.

За словами лікаря, трьох поранених швидка допомога доставила до лікарні ввечері 5 листопада, ще одна жінка звернулась самостійно сьогодні вранці, 6 листопада. Стан усіх пацієнтів лікарі оцінили як стабільний.

"Хворі були доставлені в стабільному стані. Після огляду фахівців нашого відділення їм була надана медична допомога, проведено хірургічну обробку рани, і хворі пішли додому на амбулаторне лікування. Сьогодні зранку до нас звернулась мешканка міста Одеси з пораненням, отриманим внаслідок обстрілу. Це уламкове поранення м'яких тканин. Стан її на момент звернення стабільний, сьогодні планується оперативне втручання і хірургічна обробка рани. Після нетривалого перебування під наглядом лікарів хвора буде виписана", — зазначив Дмитро Сидоренко.