На сході ЗСУ за добу відбили 50 атак армії РФ

На сході України за 5 листопада ЗСУ відбили 50 атак російських окупантів, Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку армія окупантів безуспішно штурмувала в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.

На Лиманському напрямку противник штурмових дій не вів.

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де ЗСУ відбили 5 атак противника. Також РФ намагалась наступати поблизу Богданівки, Хромового та Південного Донецької області. Сили оборони продовжують просуватись південніше Бахмута.

На Авдіївському напрямку окупанти за підтримки авіації намагались оточити Авдіївку. Сили оборони відбили близько 10 атак загарбників в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку армія РФ проводила безуспішні штурми в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

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