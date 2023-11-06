Нічні обстріли прибережних громад та робота ППО: як минула доба на Миколаївщині

В ніч проти шостого листопада російські війська завдали артилерійських ударів по селу Дмитрівка Куцурубської громади та акваторії Очаківської громади. Сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили російську крилату ракету Х-59.

Про це повідомили в ранковому зведенні Миколаївської обласної адміністрації.

Шостого листопада о 00:40 армія Росії з артилерії вдарила по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Загиблих та поранених немає.

Також о 00:43 шостого листопада російські обстріли фіксували по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися.

Вночі п'ятого листопада на Миколаївщині сили та засоби протиповітряної оборони знищили крилату ракету Х-59.

Що відомо про ракету "Х-59"

Х-59 — радянська і російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіуса дії.

Призначена для ураження наземних та надводних об'єктів, прикритих ППО, що візуально виявляються оператором у будь-який час вдень у простих метеоумовах, а також різновиди для седобового та протикорабельного застосування.

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