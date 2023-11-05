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З-під завалів багатоквартирного будинку в окупованому Докучаєвську на Донеччині витягнули двох людей
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З-під завалів багатоквартирного будинку в окупованому Докучаєвську на Донеччині витягнули двох людей

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Окупований Докучаєвськ у Донецькій області
Фото: Telegram/"МЧС ДНР"

В окупованому місті Докучаєвську у Донецькій області з-під завалів п'ятиповерхового багатоквартирного будинку дістали тіла чоловіка та жінки.

Про це повідомили у Telegram "МЧС ДНР".

"Внаслідок попадання в покрівлю будинку стався частковий обвал горищного перекриття у квартиру на п'ятому поверсі. О 17:15 з-під завалів рятувальниками було вилучено тіло чоловіка 1958 р.н., о 19:02 – жінки 1960 р.н. О 19:32 аварійно-рятувальні роботи було завершили", — йдеться у повідомленні окупантів.

Як повідомили у "представництві ДНР у СЦКК", що місто потрапило під обстріл.

Російські окупанти вчергове звинувачують в обстрілі українських військових.

"Будь-які повідомлення про те, що ЗСУ воюють проти цивільних українських громадян — це провокація: "Мета російських окупантів — налаштувати місцеве населення проти українських військових", — заявляв в коментарі Суспільному військовий експерт центру Разумкова Олексій Мельник.

Українські сили оборони не ведуть вогонь і не обирають собі як цілі житлові квартали, об’єкти цивільної інфраструктури, а б'ють по складах, логістичних центрах, місцях дислокації солдатів та техніки російської армії, заявляв представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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