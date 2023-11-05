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Жителі Кіровоградської області спостерігали полярне сяйво
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Жителі Кіровоградської області спостерігали полярне сяйво

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Жителі Кіровоградської області спостерігали полярне сяйво
Полярне сяйво над Голованівським районом Кіровоградської області. Фото: Анна Згарбул

Жителі Кіровоградської області спостерігали полярне сяйво. Після 19:00 небо на декілька хвилин стало яскраво-червоного забарвлення.

Кропивничанка Олександра Ткаченко була в районі лісопаркової у Кропивницькому.

"В першу секунду подумала, що може десь вибух. Було дуже яскраве червоне світло в одній точці. Якщо повернутись, там були просто зорі й чорне небо".

Фото зроблені о 19:21, Олександра говорить, всієї палітри кольорів воно не передає.

Жителі Кіровоградської області спостерігали полярне сяйво
Олександра Ткаченко сфотографувала північне сяйво над лісопарковою у Кропивницькому. Фото Олександри Ткаченко

Те, що це полярне сяйво, Суспільному підтвердив науковий керівник секції "Астрономія" Кіровоградської Малої академії наук Вадим Лефтор.

"За певних збігів обставин, якщо спалах на сонці був достатньо великий, і кількість частинок, які викинуло сонце, досягла нашої магнітосфери, то таке явище можуть спостерігати навіть в Україні. І навіть в її південних областях, як мені повідомляють з Одеської області".

Жителі Кіровоградської області спостерігали полярне сяйво
Фото: Facebook/Marina Marinena

Читач Telegram-каналу Суспільного Daskel Levich зауважив, колір неба схожий на червоно-чорний прапор УПА.

Північне сяйво над Світловодськом Кіровоградської області
Північне сяйво над Світловодськом Кіровоградської області. Фото: Telegram-канал SV Today

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