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У Коломиї на Франківщині відкрили пам'ятну дошку полеглому бійцю "десятки" Миколі Бондаренку
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У Коломиї на Франківщині відкрили пам'ятну дошку полеглому бійцю "десятки" Миколі Бондаренку

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У Коломиї на Франківщині відкрили пам'ятну дошку полеглому бійцю &quot;десятки&quot; Миколі Бондаренку
Фото: Facebook/Богдан Станіславський

На фасаді ліцею №9 у Коломиї на Івано-Франківщині відкрили пам'ятну дошку колишньому учню, полеглому військовослужбовцю Миколі Бондаренку.

Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський у Facebook.

"Пам'ятна дошка буде згадкою про відважного воїна для кожного, хто йтиме повз. Ми вдячні Миколі за захист. Пам'ятаємо і шануємо все, що він зробив для вільної України. Він — приклад для багатьох", — йдеться у дописі.

Микола Бондаренко став на захист України у 2014 році. З 2016 до 2021 року працював у Коломийській міській раді керівником відділу інформаційних технологій. На початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну чоловік знову пішов на військову службу. Був командиром гармати 3 артилерійської батареї 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Боєць Микола Бондаренко загинув 16 червня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині.

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