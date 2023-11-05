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На війні загинув військовий з Івано-Франківської громади Павло Петрушкін
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На війні загинув військовий з Івано-Франківської громади Павло Петрушкін

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На війні загинув військовий з Івано-Франківської громади Павло Петрушкін
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

На війні загинув військовослужбовець з Івано-Франківської громади Павло Петрушкін.

Про це на Facebook-сторінці повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Мацрінків.

"На жаль, маємо сумну звістку про втрату ще одного Героя. На московсько-українській війні загинув Павло Петрушкін. Вічна пам’ять Герою! Співчуття рідним та близьким", — йдеться у дописі.

Боєць поліг на війні 9 травня 2022 року. Йому було 43 роки.

6 листопада о 9:00 розпочнеться прощання з військовим. Його поховають на Алеї героїв на кладовищі у селі Чукалівка.

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